In Baden-Württemberg sind in diesem Jahr bereits rund 15.000 Rettungskräfte der Feuerwehren wegen Stürmen, Hochwasser und Hagel im Einsatz gewesen. Das geht aus der Antwort des baden-württembergischen Innenministeriums auf eine SPD-Anfrage hervor. Am meisten waren dabei die Feuerwehrkräfte nach den Unwettern in Dußlingen, Gomaringen und Nehren im Kreis Tübingen gefragt. Allein dort waren Ende Juni über 2.000 Helfer unterwegs. Unter anderem Retteten sie in Dußlingen Ende Juni zwei Männer aus dem überfluteten Tunnel der B27. Besonders betroffen war auch Reutlingen. Dort musste die Feuerwehr hunderte Keller auspumpen.