Viele Besucher bei Jazz- und Klassiktagen

Fast 5.000 Musikliebhaber haben die diesjährigen Tübinger Jazz- und Klassiktage besucht. Mit einem Konzert im Tübinger Sudhaus geht es am Sonntag nach knapp einer Woche zu Ende. "Es war einfach nur toll", freute sich Sven Gormsen von den Tübinger Jazz- und Klassiktagen. Viele der rund 40 Konzerte waren ausverkauft. Und da war für jeden Geschmack etwas dabei. Von Jazz über Partymusik bis hin zur Klassik. Neben Profimusikern waren auch Hobbymusiker am Start. Viele der aufgetretenen Künstler sind aus Tübingen. Gespielt wurde nicht nur in der Unistadt - Auftritte gab es auch etwa in der Synagoge in Hechingen oder im Bierlinger Gemeindehaus. Die Tübinger Jazz- und Klassiktage gibt es bereits seit 22 Jahren. Mit großem Erfolg: Vor Corona haben um die 10.000 Gäste die Jazz- und Klassiktage besucht.