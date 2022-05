Vom Bügeleisen bis zum Whirlpool: Verbrauchermesse in Tübingen hat begonnen

per Mail teilen

Nach zwei Jahren Zwangspause wegen Corona gibt es auf dem Tübinger Festplatz wieder Messebetrieb. Am Samstag ging die Verbrauchermesse "fdf -für die familie" los.

Neun Tage lang, vom 14. bis 22. Mai, dreht sich bei der Verbrauchermesse fdf alles um die Themen Bauen, Haushalt, Wohnen und Freizeit. Bei herrlichem Sonnenschein kamen am ersten Messewoche rund 17.000 Besucher auf den Tübinger Festplatz. Und trotzdem: "Wir sind semi-zufrieden", zog Messe-Veranstalter Michael Bartmann am Sonntagabend Bilanz. Er hatte auf mehr Besucher gehofft. Immerhin mussten auch die Verbraucher zwei Jahre auf die beliebte, überregionale Familienmesse wegen Corona verzichten.

Am ersten Messewochenende waren noch recht wenige Besucher auf der fdf SWR

Weniger Besucher als erwartet

Das sonnige Wetter und zahlreiche andere Veranstaltungen in der Region sind schuld, da ist sich Bartmann sicher. Sonst habe die fdf im März stattgefunden, das gebe es viel weniger andere Veranstaltungen als im Mai. Dennoch sei es die richtige Entscheidung gewesen, die Messe dieses Jahr im Mai zu veranstalten, weil es keine Einschränkungen mehr gebe.

Bartmann ist zuversichtlich, dass sich spätestens am Dienstag oder Mittwoch die Neugierigen und Interessierten auf der Messe tummeln werden. Dann gibt es am Abend die beliebte Schlagerparty und das Musikparadies im Festzelt. Bei den letzten Messen der vergangenen Jahre waren sie Publikumsmagnete. Zumal die Party im Eintrittspreis eingeschlossen ist.

Von Küchenutensilien bis zu Handwerkergeräten gibt es auf der fdf alles SWR

Von Einbruchschutz bis Modelleisenbahn

230 Aussteller sind bei der diesjährigen fdf dabei. In 17 Messehallen zeigen sie ihre Produkte und informieren über Neuigkeiten und Trends. Es gibt viel zu riechen, fühlen und zu schmecken. Die Messe bietet zwei große Themenbereiche. Zum einen informieren Handwerker über das Thema Bauen. Sie zeigen die neuesten Trends beim Renovieren, bei Neu- und Umbau. Experten klären auf, wie aktiver Klimaschutz und Kostensenkungen vereinbar sind. Zum anderen gibt es einen Erlebnisbereich zu den Themen Haushalt, Wohnen und Einrichten, Wellness, Mode, Freizeit. Und auch die Züge fahren wieder: In Miniatur düst die Ammertalbahn durch die Messehalle 13/14, vorbei an kleinen Häuschen und Feldern aus Streumaterial.

Jeder darf selbst an den Feuerlöscher

Auch selbst Hand anlegen kann man auf der Messe. Jeden Tag um 12 Uhr und um 15 Uhr kann ein Quadratmeter großer Flächenbrand gelöscht werden. Experten helfen beim Eindämmen der Flammen und geben Tipps, wie man mit Feuerlöscher aber auch Löschdecke umgeht. Wem die Füße vom vielen Laufen weh tun, der kann sich im Außenbereich auf einen E-Roller oder ein E-Bike schwingen. Und kostenlos ein paar Runden drehen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: So gibt es ein großes Angebot an Essen und Getränken.

Auch für das leibliche Wohl ist auf der Familienmesse gesorgt SWR

Keine Maskenpflicht mehr auf dem Gelände

Vor der Pandemie zog die fdf über 70.000 Besucher an, in diesem Jahr rechnet der Veranstalter mit rund 50.000 Besuchern. Pandemiebedingte Einschränkungen gibt es nicht mehr. Auch die Maskenpflicht entfällt. Die Verbrauchermesse "fdf-für die Familie" ist bis Sonntag, 22.Mai, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.