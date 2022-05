In Reutlingen ist am Donnerstag die Gartenmesse Garden Life gestartet. Rund 7.000 Besucher kamen laut Veranstalter bei schönstem Wetter zum Auftakt der Messe. Dutzende Aussteller bieten noch das ganze Wochenende lang Blumen und Pflanzen aller Art und Gartendeko oder Werkzeug an. Am "Pflanzentag" am Freitag können Kinder Setzlinge einpflanzen und Erwachsene alles rund ums Hochbeet erfahren.