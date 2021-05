Viel Polizei war am Pfingstwochenende wegen Demonstrationen in Tuttlingen und Sigmaringen im Einsatz. In Tuttlingen hatten die Behörden eine für Samstag angekündigte Demonstration gegen die Gewalt im Nahen Osten untersagt. Um das Verbot durchzusetzen, waren die Beamten nach Angaben der Einsatzleitung mit einem Großaufgebot vor Ort. In Sigmaringen nahmen rund 120 Menschen an einer genehmigten Demonstration teil. Zwischenfälle gab es keine.