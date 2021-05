Bei Sonnenschein und angenehmen 18 Grad haben am Donnerstag viele Menschen eine Vatertags-Wanderung unternommen. Ein Anziehungspunkt war die Wanderung des Sportvereins TSG Reutlingen. Die TSG bot an zwei Stationen Getränke, ein Vesperpaket oder rote Würste zum Mitnehmen an. Das Wandern selbst war Privatangelegenheit, so dass der Sportverein nicht für das Einhalten der Corona-Regeln haften musste. Im Naturpark Obere Donau herrschte laut Ranger Markus Ellinger nicht das übliche Vatertags-Chaos, denn ab Mittag begann es teils heftig zu regnen. Trotzdem waren die Parkplätze zu drei Vierteln belegt. Vor allem Familien suchten laut Ellinger Bewegung an der frischen Luft. Laut Polizei verlief der Vatertag in der Region Neckar-Alb und im Nordschwarzwald ohne Zwischenfälle.