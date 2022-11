Die Vesperkirchen laden wieder ein. Als erste öffnen im Januar die Vesperkirchen in Reutlingen und Villingen-Schwenningen. Sie bieten Bedürftigen ein günstiges Essen an.

In elf Städten in der Region Neckar-Alb und Nordschwarzwald wird es im Winter Vesperkirchen geben. Das teilte die Evangelische Landeskirche in Württemberg mit. Als erste öffnen am 15. Januar 2023 die Vesperkirchen in Reutlingen und Villingen-Schwenningen. Sie bieten für Bedürftige in der Regel günstige Mahlzeiten, die durch Spenden finanziert werden, aber auch durch Menschen, die einen höheren Preis für ihr Essen zahlen.

Evangelische Landeskirche: Inflation treibt Preise hoch

"Nach zwei Jahren, die durch Einschränkungen wegen Corona geprägt waren, hoffen wir, dass solche Begegnungen in diesem Winter wieder möglich sind", schreibt die Evangelische Landeskirche Württemberg. Die Inflation treibe die Preise nach oben. Viele Menschen werden ihre Heizkosten kaum noch tragen können. Da brauche es mehr denn je warme und gastfreundliche Räume, in denen sich Menschen wohl und angenommen fühlen, heißt es.

Vesperkirchen bieten Essen und Gottesdienste

In der Evangelischen Nikolaikirche in Reutlingen wird es von 11-14 Uhr eine Essensausgabe geben. Außerdem findet ein Anfangs- und Schlussgottesdienst statt. In der Evangelischen Pauluskirche in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gibt es von 11:30 bis 14:30 Uhr Mittagstisch und Kaffeetrinken sowie Kulturveranstaltungen und Gottesdienste.