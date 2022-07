Stunt-Show für den Vespa Club Reutlingen

per Mail teilen

Seit 30 Jahren gibt es den Vespa Club Reutlingen. Das hat er am Samstag in Tübingen gefeiert. Höhepunkt war eine Show mit Vespa-Stunts und Akrobatik aus Italien.

Nach einer gemeinsamen Ausfahrt der Reutlinger Vespa-Freunde begann einer der Höhepunkte des Sommerfests beim Auto- und Spielzeug-Museum Boxenstop. Das Fest sollte nicht nur Vespafans ansprechen, sondern auch Italienliebhaber, Museumsfreunde - und die ganze Familie.

Normal fährt er nur zum Aufwärmen, dann kommt die Akrobatik auf der Vespa: Nicola L'impennatore aus Italien. SWR Peter Binder

Nicola L'impennatore besitzt nach eigenen Angaben einen ganzen Stall voller Vespas, Modelle aus den 50-er Jahren bis heute. Vespas sind demnach seine Passion, seit er 15 Jahre alt ist. Der Italiener aus Empoli in der Nähe von Florenz sei eigens für die Jubiläums-Show in Tübingen angereist, so der Vespa Club Reutlingen.

Zeitunglesen beim Fahren war wohl schon 1963 verboten, im Baujahr dieser Vespa. Aber bei einer Stunt-Show ist das etwas anderes. SWR Peter Binder

Nach der Stunt-Show auf der Straße vor dem Auto- und Spielzeugmuseum Museum Boxenstop stand noch eine Preisverleihung auf dem Programm: Gekürt wurde der beste Retro-Look für Fahrer und Vespa.

Wie sollte es anders sein. Geparkt am Rand der Versanstaltung fand man fast ausschließlich Vespas. SWR Peter Binder

Zu den gemeinsamen Aktivitäten des Vespa-Clubs Reutlingen gehören laut Vorstand gemeinsame Ausfahrten, Italien-Gefühle, Benzingespräche, Schrauberabende und Grill-Events.