Erneuter Prozess wegen Zementwerk von Holcim

Das Verwaltungsgericht Sigmaringen befasst sich am Mittwoch erneut mit dem Zementhersteller Holcim in Dotternhausen im Zollernalbkreis. Ein Bürger klagt gegen das Land, weil Holcim Glasabfall verbrennen darf. Das Regierungspräsidium Tübingen hatte Holcim vor rund zwei Jahren erlaubt, dauerhaft Glasabfälle bei der Zementproduktion zu nutzen. Dabei entstehen Schadstoffe, die laut dem Kläger den Bürgern in Dotternhausen und der Region schaden. Der Vorsitzende des Vereins für Natur- und Umweltschutz Zollernalb fordert nicht nur, dass die Behörden die Genehmigung zurücknehmen. Er möchte auch, dass Messergebnisse und Analysen offengelegt werden, die den Einsatz von Glas im Holcimwerk betreffen. Im Vorfeld der Verhandlung hatte es Ärger gegeben, weil das Gericht wegen Corona nur einzelne Zuhörer und Pressevertreter zulassen wollte. Der Mann aus Dotternhausen hat über seinen Anwalt Beschwerde eingereicht. Jetzt wird in der Stadthalle von Sigmaringen verhandelt.