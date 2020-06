Eine 16-Jährige ist am Donnerstag in Vöhringen im Kreis Rottweil vom Baugerüst gestürzt und hat sich schwer verletzt. Sie wurde mit dem Hubschrauber in eine Klink geflogen. Das Mädchen wollte einer Nachbarin helfen, Efeu vom Dachfirst zu schneiden. Sie kletterte mit der Schere auf ein Baugerüst. Laut Polizei verletzte sie sich dabei, ihr wurde übel, und sie fiel sechs Meter tief auf einen Rasen. mehr...