Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntagnachmittag versucht, ein Hotel in Tübingen auszurauben. Laut Polizei forderte er einen Mitarbeiter an der Rezeption auf, ihm Geld zu geben. Dabei zog der Unbekannte ein Messer und versuchte, über die Theke zu klettern. Der Mitarbeiter rief daraufhin laut um Hilfe, woraufhin der Räuber davonrannte.