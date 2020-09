Vor dem Landgericht Hechingen hat am Donnerstag der Prozess gegen einen 54-jährigen Mann aus dem Zollernalbkreis begonnen. Er soll versucht haben, seine von ihm getrennt lebende Ehefrau zu töten. Der Angeklagte äußerte sich am ersten Prozesstag nicht zu den Vorwürfen, will dies aber im Verlauf des Prozesses noch tun. Seiner Ehefrau fiel die Aussage sichtlich schwer. Sie vermied es ihren Mann anzuschauen. Der 54-Jährige soll sie im Februar und März dieses Jahres zweimal in ihrer Wohnung überrascht haben. Einmal soll er ihr ein Messer an den Hals gedrückt und mit dem Tod gedroht haben. Beim zweiten Angriff soll er sie in ihrem Bett mehrfach gewürgt und lebensbedrohlich verletzt haben.