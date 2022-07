Die Kriminalpolizei in Sigmaringen sucht Zeugen zu mehreren Fällen von versuchter Brandstiftung in der Liebfrauenkirche Mengen. In den letzten Tagen wurden in der Kirche mehrfach leicht brennbare Gegenstände angezündet. Laut Polizei bestand die Gefahr, dass das Feuer auf Einrichtungsgegenstände übergreift. Glücklicherweise seien die Feuer von selbst erloschen.