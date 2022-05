Bundestagsabgeordneter Donth aus Reutlingen wird zu Donut

per Mail teilen

Michael Donth (CDU) sitzt seit vielen Jahren für den Wahlkreis Reutlingen im Bundestag. Nach einem Versprecher bei der Wahl zum Bundestagspräsidenten bekommt er viel Aufmerksamkeit.

Michael Donth aus Römerstein (Kreis Reutlingen) war bei der Wahl des Bundespräsidenten am Sonntag Schriftführer. Die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) wollte ihn vorstellen und versprach sich: aus Donth wurde Donut. Ein Donut ist bekanntlich ein süßes Gebäck. Seitdem bekommt Donth Donuts geschenkt und im Internet kursieren viele Witze über den Versprecher.

Kollege verbreitet Foto mit Donut

Donth erzählte dem SWR: Noch während der Bundesversammlung habe ein Kollege ein sogenanntes Meme gebastelt, eine Art Collage mit einem Foto von Donth und einem rosafarbenen Donut mit Streuseln darauf. Schnell sei das Meme in den sozialen Netzwerken geteilt worden, so der CDUler. Sein Whats-App-Kanal sei in kürzester Zeit übergelaufen.

Der Reutlinger Bundestagsabgeordnete nimmt es mit Humor. Die Bundestagspräsidentin sei wohl auch etwas nervös gewesen, denn eigentlich kenne sie seinen Namen. Zudem habe der Versprecher ja schöne Folgen: Von der CDU-Landesgruppe bekam Donth eine Menge bunter, süßer Donuts geschenkt.