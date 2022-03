Versorgungsanstalt für Ärzte hat Personalrat

In der Baden-Württembergischen Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte (VA) mit Sitz in Tübingen gibt es erstmals einen Personalrat. Wie die VA mitteilte, gehören dem am Freitag gewählten Gremium fünf Beschäftigte an. Darunter nach Gewerkschaftsangaben auch ein Referatsleiter, der die Wahl mitinitiiert hatte und zwischenzeitlich beurlaubt worden war. Präsidentin und Geschäftsführung der VA begrüßten die Wahl und freuen sich nach eigenen Angaben „auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit.“ Die VA stand zuletzt in der Kritik, unter anderem weil ihre Präsidentin nach SWR-Recherchen für ihr Ehrenamt jährlich über 200.000 Euro erhalten soll.