Ein Riss geht durch die Grünen-Partei, seitdem sich der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer umstritten über ältere Menschen in der Corona-Pandemie geäußert hat. Im Stadtverband der Grünen in Tübingen bleibt es weiterhin Thema, wie man sich zu Boris Palmer positionieren will.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält Boris Palmer weiterhin für höhere Ämter für geeignet. Er unterstützt Palmers Wunsch, sich mit der Grünen-Partei auszusöhnen. "Ich war noch nie unversöhnt mit Palmer", sagte Kretschmann am Mittag in Stuttgart. Allerdings habe er öfter ärgerliche Debatten mit ihm.

Boris Palmer will weiterhin ein "Grüner" bleiben

Der Tübinger Oberbürgermeister ist seit 1996 Mitglied der Grünen und bleibt dabei: Er sei überzeugter Grüner und möchte weiterhin für die Werte der Partei kämpfen, sagte er im SWR. Er hofft auf eine Versöhnung mit den Parteikollegen. Wegen der Schwerpunkte beim Klima- und Umweltschutz komme für ihn keine andere Partei in Frage.

Parteiaustritt nach umstrittenen Äußerungen nahegelegt

Für bundesweite Empörung sorgte Palmers Äußerung über ältere Menschen in der Corona-Pandemie in einer Fernsehsendung im Mai dieses Jahres: "Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären." Viele Parteimitglieder legten ihm daraufhin den Partei-Austritt nahe, so auch der baden-württembergische Landesvorstand. Der lehnt einen Versöhnungskurs weiterhin ab. Der Tübinger Bundestagsabgeordnete Chris Kühn spricht von einer Kluft, die noch nicht überwunden sei.

Was macht der Tübinger Stadtverband?

Der Tübinger Stadtverband der Grünen erklärte im Mai, man wolle Palmer bei einer Nominierung für die Wiederwahl 2022 zum OB nicht mehr unterstützen. Christoph Joachim, der damals noch Fraktionschef der Grünen im Tübinger Gemeinderat war, blickt heute anders auf Palmer und sieht Palmer als geläutert an. Er würde es begrüßen, wenn der Landesvorstand seinen Beschluss korrigieren würde und Palmer wieder Unterstützung von der Partei bekäme. In den vergangenen Wochen habe er bewiesen, dass ihm der Schutz von Senioren durchaus wichtig sei, so Joachim. Sein "Tübinger Modell" habe bundesweit für Aufsehen und Lob gesorgt, und Palmer habe sich als Oberbürgermeister bewährt.

Gesprächsthema im Stadtverband

Im Stadtverband der Grünen in Tübingen ist es weiterhin Thema, wie man sich als Verband zu Boris Palmer positionieren will. Der Verband entscheidet über die Nominierung eines Kandidaten bei einer OB-Wahl. Nach der Landtagswahl im März kommenden Jahres soll es eine interne Mitgliederklausur geben, in der offen über die OB-Frage diskutiert werden soll. Marc Mausch vom Stadtverband betonte noch einmal gegenüber dem SWR, dass die knapp 400 Stadtverbandsmitglieder das letzte Wort hätten, ob jemand und wenn ja, wer für die Oberbürgermeisterwahl 2022 nominiert werden soll.