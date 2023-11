Version MI: Nach Brand Bodelshausen: alle Bewohner in Notunterkünfte

Sie haben wieder ein Dach über dem Kopf: Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Bodelshausen im Kreis Tübingen heute Nacht (MI) sind jetzt alle Bewohner in Ersatzwohnungen untergebracht. Friederike Dauser:

Laut Bürgermeister Florian King haben 17 Bewohner in leerstehenden Häusern in Bodelshausen eine Bleibe gefunden. Zuvor konnten sie noch einmal kurz in ihre Wohnungen zurückkehren, um Kleider und persönliche Gegenstände zu holen. Laut King ist die Feuerwehr noch vor Ort und löscht einzelne Glutnester, die wieder aufgeflammt sind. Das Gebäude ist zwar nicht akut einsturzgefährdet, trotzdem hat das THW vorsorglich mehrere Stützen im Gebäude angebracht. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird im Moment auf etwa 450.000 Euro geschätzt. Warum das Feuer in dem Mehrfamilienhaus in Bodelshausen ausgebrochen ist, ist noch unklar.