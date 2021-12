Verpackungssteuer in Tübingen kommt zum 1. Januar

Wer in Tübingen Essen in Pizzakartons, mit Plastikbesteck und Einweggeschirr verkauft, muss ab kommendem Jahr Verpackungssteuer bezahlen. Laut Deutschem Städtetag gibt es das nirgendwo sonst in Deutschland.

Der Tübinger Stadtverwaltung und ihrem Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) war der viele Abfall schon lange ein Dorn im Auge. Denn regelmäßig quellen in Tübingen die öffentlichen Mülleimer über. Und nicht selten liegen Pappbecher, Pizzaschachteln und Plastikgabeln in Büschen, Parkanlagen, Straßenrinnen. Unterwegs essen und trinken: Die Einwegverpackungen landen hinterher in öffentlichen Mülleimern. Tübingen musste für die Entsorgung zuletzt immer mehr Geld ausgeben. dpa Bildfunk Alexander Heinl Maximal 1,50 Euro pro Essen Ab 1. Januar müssen deshalb alle, die in Tübingen Essen in Einwegverpackungen verkaufen, Steuern zahlen: 20 Cent für Besteck, 50 Cent für Becher oder Teller - pro Essen aber maximal 1,50 Euro.

Schon vor Jahren kam OB Palmer die Idee, Einwegverpackungen für Essen in der Stadt zu besteuern. 2020 stimmte der Gemeinderat zu, dann kam Corona dazwischen. Die Stadt verschob den Start der Verpackungssteuer. Man wollte die vom Lockdown gebeutelten Gastronomen nicht zusätzlich belasten. McDonald's will die Steuer verhindern Jetzt startet die Verpackungssteuer mit einem Jahr Verspätung. Doch die Chefin einer Tübinger McDonald's-Filiale hat beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim einen Normenkontrollantrag gestellt. McDonald's hält die Tübinger Steuer für unverhältnismäßig. Es könne nicht sein, dass es für jede Stadt eine lokale Insellösung gebe. Wann der Verwaltungsgerichtshof darüber verhandelt, steht noch nicht fest. Tübingen gibt sich indes siegessicher. Anwälte halten die Verpackungssteuer für rechtens Eine Stuttgarter Anwaltskanzlei hat die Steuerpläne geprüft und hält sie für rechtens. Die Stadt bewege sich mit ihrer Verpackungssteuer zwar auf einem relativ neuen Feld, dennoch habe es bereits gerichtliche Verfahren auf vergleichbaren Gebieten gegeben. Man sei deshalb zuversichtlich, Tübingen erfolgreich zu vertreten. Die Klägerin, die in Tübingen ein McDonald's-Restaurant betreibt, war bereits mit einer Petition gegen die Verpackungssteuersatzung im baden-württembergischen Landtag gescheitert. Stadt rechnet mit mehreren hunderttausend Euro Einnahmen Der Stadt Tübingen könnte durch die Steuer viel Geld einnehmen. Sie rechnet mit einem hohen sechststelligen Betrag. Umgekehrt hofft sie, weniger Geld für das Entsorgen von Müll in Parkanlagen und auf Straßen ausgeben zu müssen. Zuletzt waren die Kosten dafür deutlich angestiegen, allein 2018 um über 50.000 Euro. Etliche Tübinger Betriebe nutzen bereits ein Mehrwegsystem mit wieder verwendbaren Tellern, Messern, Gabeln. SWR Jochen Krumpe Stadt fördert Umstellung auf Mehrwegsysteme Die Stadt Tübingen hofft außerdem, dass viele Imbissbuden, Bäckereien, Tankstellen und Metzgereien angesichts der Steuer weitgehend auf Einwegverpackungen verzichten. Die Stadt bietet dafür Hilfe an: Wer Mehrweggeschirr kauft, bekommt bis zu 500 Euro Zuschuss. Für eine Spülmaschine gibt es bis zu 1.000 Euro. Laut Oberbürgermeister Palmer haben 70 Betriebe Fördermittel beantragt, die Summe beläuft sich auf 40.000 Euro. Laut Stadtverwaltung nutzen 131 Betriebe schon Mehrweg oder wollen das ab 1. Januar 2022 tun.