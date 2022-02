Klage gegen Tübinger Verpackungssteuer - Verhandlung Ende März

Seit gut vier Wochen wird in Tübingen eine Steuer auf Einweggeschirr erhoben. Doch noch ist nicht klar, ob die Verpackungssteuer rechtmäßig ist. Nach SWR-Informationen verhandelt der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg erst am 29. März die Klage gegen diese von der Stadt Tübingen erhobene Sondersteuer. Klägerin ist die Franchise-Nehmerin der Fastfood-Kette McDonald's in Tübingen. Sie will mit dem Normenkontrollantrag die Steuer stoppen. Sie stehe im Widerspruch zum Abfallrecht des Bundes. Mitte Januar hatte die Tübinger McDonald's-Filiale überraschend Mehrweg-Verpackungen für Getränke und Desserts eingeführt. Damit wurde der Testlauf eines eigenen Pfandsystems, der seit November in Deutschland läuft, auf Tübingen ausgedehnt.