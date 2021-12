Ein in Münsingen vermisster 73-Jähriger ist am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags wohlbehalten entdeckt worden. Laut Polizei hatte der Mann das Haus seiner Familie nur mit Schlafanzug und Hausschuhen bekleidet in der Nacht unbemerkt verlassen. Die Suche der Polizei und Suchhunden blieb erfolglos. Der Vermisste wurde schließlich von einer Anwohnerin in Gächingen entdeckt. Der Senior hatte offenbar zu Fuß die Strecke von zehn Kilometern in der Nacht bewältigt.