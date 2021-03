per Mail teilen

Ein seit Ende November vermisster Mann aus Bisingen im Zollernalbkreis ist jetzt tot aufgefunden worden. Laut Polizei wurde die Leiche des 51-Jährigen am Samstagnachmittag von einem Spaziergänger in einem Waldstück am Ortsrand von Bisingen entdeckt. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gibt es nach den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht.