Die seit Freitag aus dem Zentrum für Psychiatrie in Zwiefalten (Kreis Reutlingen) vermisste 73-jährige Frau ist gefunden worden. Das teilt die Polizei mit. Die Frau konnte in der Nacht auf Montag von einem Jäger in einem Schuppen neben der Verbindungsstraße zwischen Gossenzugen und Gauingen dehydriert und unterkühlt aufgefunden werden. Sie kam in ein Krankenhaus.