Die Polizeipräsidien der Region melden zum Jahreswechsel deutlich weniger Einsätze als in früheren Silvesternächten und weniger Verletzte. In Reutlingen sorgte kurz nach Mitternacht dichter Rauch über dem Dachstuhl der historischen Marienkirche in der Altstadt für einen größeren Feuerwehreinsatz. Es war aber kein Kirchenbrand, nur eine Fehlfunktion der Heizung, die den Kamin stärker rauchen ließ, so die Polizei. Das Polizeipräsidium Reutlingen zählte insgesamt 340 Silvestereinsätze in den vier Landkreisen seines Bereichs. Das seien drastisch weniger als in früheren Jahren, sagte ein Sprecher. Auch in den Kreisen Calw, Freudenstadt, Sigmaringen und Tuttlingen verlief der Jahreswechsel nach Polizeiangaben vergleichsweise ruhig. In Starzach-Wachendorf im Kreis Tübingen musste die Polizei einen gewalttätigen Streit zwischen Partyteilnehmern und deren Nachbarn schlichten. Dabei seien rechte Parolen geäußert und Verstöße gegen die Coronaregeln festgestellt worden. In Sigmaringen wurde ein betrunkener Randalierer festgenommen. Er hatte in einer Wohnung Möbel zerstört und einen Tisch auf ein geparktes Auto geworfen, wobei 5.000 Euro Sachschaden entstand.