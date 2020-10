Ein herrenloser Koffer hat am Montagmorgen im Bahnhof Oberdorf einen Intercity für zwei Stunden ausgebremst. Ein Fahrgast war am Sonntag mit einem Zug in die Schweiz gefahren und hatte seinen Rollkoffer im Abteil vergessen. Er rief bei der Bahn an und meldete den Verlust. Diese Information wurde laut Bundespolizei jedoch nicht weitergegeben. Die Bahn meldete am Morgen einen herrenlosen Koffer in einem Intercity auf dem Weg von Konstanz nach Stuttgart. Die Bundespolizei zog den Zug im Bahnhof Oberdorf aus dem Verkehr und untersuchte ihn. Die Reisenden wurden auf andere Züge verteilt. Während der Suche wurde der Eigentümer ausfindig gemacht und der Koffer geöffnet. Sein Inhalt war laut Polizei ungefährlich.