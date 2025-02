Da hat sich die Polizei gewundert. Ihr wurde am Sonntagmorgen ein vermeintlicher Einbrecher an einer Klinik in Bad Urach gemeldet. Tatsächlich war er ein verliebter Stuttgarter.

Der Polizei ist am Sonntagmorgen ein vermeintlicher Einbrecher an der Fassade einer Klinik in Bad Urach (Kreis Reutlingen) gemeldet worden. Gegen 1:20 Uhr in der Früh ging ein Notruf bei der Polizei in Metzingen ein. An der Fassade einer Klinik in Bad Urach klettere eine männliche Person herum. Ein Einbrecher etwa?

Bad Urach: 35-Jähriger kletterte von Balkon zu Balkon

Wie sich vor Ort aber herausstellte, handelte es sich um einen "Liebeshungrigen", wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Ein 35-jähriger Stuttgarter, der seine Frau mitten in der Nacht, also außerhalb der Öffnungszeiten, in der Klinik besuchen wollte. Dafür ist der verliebte 35-Jährige von Balkon zu Balkon geklettert, um in ihr Zimmer zu kommen. In einem belehrenden Gespräch, schreibt die Polizei weiter, ist er aber wieder auf den Boden der Tatsachen und somit in Sicherheit gebracht worden.