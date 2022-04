Bei einem Feuer in einem Gebäude der Täfermühle bei Aldingen-Neuhaus (Kreis Tuttlingen) hat am Donnerstagmorgen ein Bewohner leichte Verbrennungen erlitten. Er wurde auch wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Als Auslöser für den Brand vermuten die Einsatzkräfte einen defekten Warmwasserboiler. Den Schaden am Haus beziffert die Polizei mit mindestens 150.000 Euro.