Nach Brand in Seniorenheim in Reutlingen - Eine Bewohnerin noch in der Klinik

Nach dem Brand in dem Reutlinger Seniorenheim "Haus Georgenberg" am Dienstag werden die Umstände weiter untersucht. Eine Bewohnerin ist zurzeit noch im Krankenhaus

Rettungskräfte beim Seniorenheim "Haus Georgenberg" 7aktuell

Die 82-jährige Frau habe eine starke Rauchvergiftung erlitten, sie sei aber außer Lebensgefahr, sagte Timo Vollmer, Geschäftsführer der Reutlinger Altenhilfe dem SWR. Unter Atemschutz löschten Feuerwehrleute ein Feuer im Flur des Gebäudes und retteten sechs Personen. Vier davon brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus, drei wurden inzwischen wieder entlassen.

Brandschutz hat funktioniert

Der Brandschutz im Haus habe gut funktioniert, so die Einrichtungsleiterin, Katja Troßbach. Die Türen seien zugefallen und die Feuerwehr sei sehr schnell vor Ort gewesen. Es habe tatsächlich alles funktioniert, was in der Theorie trainiert wurde. So sei nicht noch mehr passiert, so Troßbach.

Großaufgebot der Feuerwehr

Gegen drei Uhr am Dienstag hatte die Brandmeldeanlage im "Haus Georgenberg" Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Sie stellte fest, dass ein Pflegebereich stark verraucht war. Daraufhin forderte sie Verstärkung an. Insgesamt waren bei dem Brand 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz.

Technischer Defekt als Brandursache vermutet

Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise deuten auf einen technischen Defekt an einem Elektrorollstuhl im Flur als Brandursache hin. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro.