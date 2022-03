Bei einem Brand in Nagold (Kreis Calw) sind am Montagabend zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte eine Kerze in einer Wohnung Bekleidung und eine Holztüre in Brand gesetzt. Durch die starke Rauchentwicklung erlitt ein Bewohner eine Rauchgasvergiftung, eine Bewohnerin eine schwere Vergiftung. Die Polizei ermittelt.