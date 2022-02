Digitale Verkehrszählung an der B27 problemfrei

per Mail teilen

Eine digitale Verkehrszählung vergangene Woche an der B27 bei Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) lief nach Angaben des Verkehrsministeriums problemfrei. Die erhobenen Daten werden nun ausgewertet. Dabei geht es um die Frage, wie aussagekräftig die digitalen Methoden im Vergleich zur händischen Zählung sind. Die neuen Verfahren sollen messen, wie viele Menschen in einem Auto sitzen. Die Technik soll datenschutzkonform sein und lediglich nicht personenbezogene Farbschattierungen liefern, so das Ministerium.