Verkehrsverbund Naldo erhöht Preise

Die Naldo-Tarife steigen zum 1. Oktober um 6,3 Prozent. Der Verkehrsverbund teilte mit, dass die Verkehrsunternehmen mit steigenden Preisen für Treibstoff- und Personal kämpfen. Außerdem würden die Fahrgastzahlen noch nicht das Vor-Corona-Niveau erreichen, so dass wichtige Einnahmen fehlen. Entlastung gibt es für Naldo-Kunden ab dem 1. Oktober in Metzingen und Mössingen. In beiden Städten sinken die Stadttarife deutlich. Für Jugendliche gilt ab 1. März auch im Naldo-Verbund das landesweite Jugendticket.