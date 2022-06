9-Euro-Ticket: Mehr Platz in Zügen zwischen Sigmaringen und Tübingen

Das 9-Euro-Ticket boomt. Auch an diesem verlängerten Wochenende rechnen Bahn- und Busanbieter wieder mit großem Andrang. Die Verkehrsbetriebe von Baiersbronn bis Tuttlingen sind vorbereitet.

Die Ausflugsziele im Nordschwarzwald und im Donautal zwischen Tuttlingen und Sigmaringen sind an diesem verlängerten Fronleichnams-Wochenende wieder beliebt. Weil viele Menschen sich 9-Euro-Tickets gekauft haben, könnten Bus und Bahnen wieder überdurchschnittlich voll werden. Am Mittwochvormittag ist der Tübinger Bahnhof voll. Viele Menschen warten auf dem Bahnsteig. Mit Fahrrädern und Koffern. Sie sind auf Konzertreise unterwegs, besuchen Familie oder machen Urlaub in Deutschland. Manche sind skeptisch, ob das funktioniert.

Am Pfingstwochenende seien 10 Prozent mehr Fahrgäste als vor der Corona-Pandemie unterwegs gewesen, teilte die Deutsche-Bahn-Tochter DB Regio mit. Deshalb habe man bereits für mehr Züge gesorgt und zusätzliches Personal eingestellt.

Mehr Plätze in Zügen zwischen Sigmaringen und Tübingen

Laut der Südwestdeutschen Verkehrsgesellschaft SWEG gab es in der Region bislang keine überfüllten Züge auf deren Strecken. Doch auch die SWEG spürt, dass durch das 9-Euro-Ticket mehr Menschen mit dem Zug fahren. Deshalb sollen am Wochenende zum Beispiel auf der Bahnstrecke Tübingen-Sigmaringen Fahrzeuge mit höherer Kapazität unterwegs sein. So können auch mehr Passagiere ihre Fahrräder mitnehmen. Laut SWEG würden dazu Fahrzeuge genutzt, die an Wochenenden normalerweise stehen, weil der Schüler- und Berufsverkehr wegfällt.

Nationalparkzentrum Ruhestein beliebtes Ziel

Auch Nationalparkzentrum Ruhestein (Kreis Freudenstadt) kann mit Bussen erreicht werden. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

"Wir rechnen mit leicht verstärktem Fahrgastaufkommen, vor allem beim Nationalparkzentrum Ruhestein", sagte Franz Schweizer von der Verkehrs-Gemeinschaft vgf im Landkreis Freudenstadt auf Anfrage des SWR Studios Tübingen. Es würden aber keine zusätzlichen Busse eingesetzt, weil man keinen Fahrgastüberfluss erwarte. Auch der Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau in Hechingen (Zollernalbkreis), kurz naldo, rechnet mit mehr Fahrgästen, was aber nach Unternehmensangaben ohne zusätzliche Fahrten zu bewältigen ist.

Gäubahn Stuttgart-Singen-Schweiz wartet auf mehr Züge

Gäubahn-Bahnhof Horb: mehr Züge erst ab Ende Juni SWR Nathalie Rudolph

Auf der Gäubahn von Stuttgart über Horb (Kreis Freudenstadt), Rottweil und Tuttlingen nach Singen sollen mehr Züge fahren. Landesverkehrsminister Winfried Hermann hatte kurz nach Pfingsten mitgeteilt, dass zusätzlich Züge bestellt sind. Die werden von der Horber Schienenverkehrsgesellschaft SVG auf die Gleise geschickt. Allerdings teilte die mit, dass sie nicht schon am langen Fronleichnams-Wochenende rollen könnten, sondern erst am letzten Juniwochenende.

Sonderzüge zum Southside-Festival nach Neuhausen ob Eck

Nach langer Coronapause findet in diesem Jahr wieder das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck statt. Die vergangenen Jahre war das Musikfestival immer gut besucht. (Archivbild) DasDing/Ronny Zimmermann (Archiv)

Super Wetter, viel Musik und endlich weniger Corona-Einschränkungen: Das alles wird wieder tausende Besucher und Besucherinnen in den Kreis Tuttlingen nach Neuhausen ob Eck locken, zum Southside-Festival. Damit die Anreise auch von weiter her ohne Auto möglich ist, fahren Sonderzüge: zum Bespiel von München nach Meßkirch (Kreis Sigmaringen), aber auch über die Gäubahn nach Tuttlingen. Von den Bahnhöfen werden Shuttlebusse die Reisenden zum Festivalgelände transportieren.

Das beliebte Ausflugsziel im Nordschwarzwald Baiersbronn ist auch mit dem Zug erreichbar. SWR Nathalie Rudolph

Keine Verstärkung auf der Murgtalbahn Baiersbronn - Freudenstadt

Auf der Strecke der Murgtalbahn wird es keine zusätzliche Züge geben. Laut dem Betreiber, der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft AVG, waren die Bahnen von Karlsruhe in den Schwarzwald über Baiersbronn bis Freudenstadt bislang gut besetzt aber nicht überfüllt. Das 9-Euro-Ticket spreche Pendler und Ausflügler an, so AVG-Sprecherin Sarah Fricke. Prinzipiell könne man aber auch nicht einfach zusätzliche Züge fahren lassen. Dazu brauche es eine Bestellung durch das Land.