Der Neuschnee hat am Morgen überall in der Region für Verkehrsbehinderungen gesorgt. An den Albaufstiegen standen LKW quer. In den Tälern gab es auf eisglatten Straßen viele Unfälle.

Vereinzelt habe es Blechunfälle gegeben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen. Er geht im Laufe des Vormittags von weiteren Behinderungen durch Neuschnee aus. Auf der Bodenseeautobahn ist die Anschlussstelle Empfingen (Kreis Freudenstadt) gesperrt. Auf der B27 gibt es Stau zwischen Balingen und Hechingen. In Tübingen blockierten hängengebliebene Stadtbusse steile Straßen. Umgestürzte Bäume blockieren Straßen Auch im Nordschwarzwald schneit es bis hinunter in die Täler. Laut Polizei hat es bereits Unfälle gegeben - zum Teil mit leicht Verletzten. Vor allem im Kreis Freudenstadt blockieren umgestürzte Bäume einzelne Straßen. Auch auf der Baar meldet die Polizei zahlreiche Unfälle. In den Kreisen Tuttlingen, Rottweil, Schwarzwald-Baar und Zollernalb gibt es Behinderungen durch Schnee. Auf der Kreisstraße bei Dornhan-Leinstetten (Kreis Rottweil) kam es durch Schneebruch zu mehreren umgestürzten Bäumen und einem Verkehrsunfall. Bei Unterkirnach im Schwarzwald-Baar-Kreis kippte ein mit Streusalz beladener Lastwagen um.