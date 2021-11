In Reutlingen und Tübingen bieten mobile Impfteams bereits etliche Termine an. Andere Landkreise arbeiten daran, noch mehr Corona-Impfungen anbieten zu können.

Eigentlich sollten die niedergelassenen Ärzte die meisten Corona-Impfungen erledigen. Aber die kommen nicht hinterher. Die Nachfrage ist riesig. Mit der Corona-Alarmstufe ist mit einem weiteren Andrang zu rechnen. Deswegen hat die Landesregierung die mobilen Impfteams auf 155 aufgestockt. Das Sozialministerium in Stuttgart rechnet mit monatlichen Kosten von 12 bis 15 Millionen Euro.

Aufbau von zusätzlichen Impfteams stockt

Diese sind an zwölf Kliniken angedockt, unter anderem in Tübingen und Ravensburg. Denn der Impfstoff muss gekühlt werden, und die Kliniken bieten dafür eine gute Infrastruktur. Von dort sollen die einzelnen Landkreise versorgt werden. Soweit die Planung. Allerdings sind noch längst nicht alle Mobilen Impfteams auch tatsächlich im Einsatz. Teils mangelt es an Personal, teils an der notwendigen Hardware wie Computer oder Kartenlesegeräte, bedauert der Koordinator an der Tübinger Uniklinik, Martin Holderrried, die Verzögerung.

Pop-Up Impf-Ort in Tübingen

Vergleichsweise gut läuft es in den Kreisen Tübingen und Reutlingen. In Tübingen wurde in der alten Universitäts-Apotheke bereits ein Impfstützpunkt, ein "Pop-Up Impf-Ort", eingerichtet. Termine müssen online gebucht werden. Ab nächster Woche wird voraussichtlich ein Zwei-Schicht-Betrieb starten, sagte Holderried dem SWR. Von 7 bis 21 Uhr wird dann geimpft. Die Termine seien allerdings sehr begehrt. Auch in den Städten Reutlingen und Rottenburg sollen solche Pop-Up Impf-Orte entstehen. Wo und wann genau, ist aber noch unklar. Daher sind derzeit auch noch Impfbusse unterwegs.

In Tübingen ist bereits ein Pop-Up Impfort eingerichtet. SWR Roland Altenburger

Zu den Impfterminen der mobilen Impfbusse in den Kreisen Tübingen und Reutlingen ist keine vorherige Anmeldung notwendig. Mitbringen sollte man einen Ausweis und die Krankenversicherungskarte. Es wird mit allen gängigen Impfstoffen (Biontech/Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson) geimpft. Die Impfbusse stehen zu folgenden Zeiten an folgenden Orten:

Donnerstag 18.11., 11 bis 16 Uhr, Kemmler-Gelände, Tübingen

Freitag 19.11., 11:15 bis 16 Uhr, Kaufland, Metzingen

Freitag 19.11., 11 bis 16 Uhr, Zehntscheuer, Rottenburg

Samstag 20.11., 11 bis 16 Uhr, Tonnenhalle, Mössingen

Samstag 27.11., 15 bis 19 Uhr, neben dem Feuerwehrhaus, Mühlwiesenstraße 41, Gönningen (Landkreis Reutlingen)

Samstag 4.12., 12:30 bis 16 Uhr, Rentalhalle, Zwiefalten (Landkreis Reutlingen)

Samstag 4.12., 11 bis 16 Uhr, Zinser, Tübingen

Donnerstag, 18. 11., 17 bis 20 Uhr im Foyer des Rathauses Balingen

Samstag, 20. 11., 9 bis 13 Uhr im Rathaus Albstadt-Ebingen

Samstag, 20. 11., 9 bis 13 Uhr im Rathaus Balingen

Samstag, 20. 11., 17 bis 20 Uhr in der Stadthalle "Museum", Hechingen

Sonntag, 21. 11, 12 - 15 Uhr, Evangelisches Gemeindehaus Meßstetten

Dienstag, 23. 11., 17 bis 20 Uhr im Thalia Theater Albstadt

Mittwoch, 24. 11., 9 bis 12 Uhr in der Stadthalle "Museum", Hechingen

Mittwoch, 24. 11., 10:30 bis 13 Uhr VHS Balingen

Donnerstag, 25. 11., 17 bis 20 Uhr im Thalia Theater Albstadt

Weitere Termine finden Sie unter zollernalbkreis.de/impfen.

Im Kreis Sigmaringen sind noch nicht alle Mobilen Impfteams einsatzbereit. Zurzeit steht daher nur ein Termin des Mobilen Impfteams fest. Allerdings wird die Terminliste auf der Webseite der Oberschwabenklinik Ravensburg ständig aktualisiert. An die Ravensburger Klinik sind auch die Mobilen Impfteams für den Kreis Sigmaringen angedockt. Im Kreis Tuttlingen stehen zwei Impftermine der Mobilen Impfteams fest. Zu beiden Terminen ist keine Anmeldung erforderlich.

Donnerstag, 18.11., 14 bis 19 Uhr, Stadthalle, Sigmaringen

Donnerstag, 18.11., 12 bis 15 Uhr, Alte Festhalle, Tuttlingen

Sonntag, 5.12., 11 bis 16 Uhr, Erich-Fischer-Halle, Aldingen

Lange Schlange vor der Stadthalle - auch in Sigmaringen wollten sich viele impfen lassen. SWR Julia Klebitz

Termine in den Kreisen Freudenstadt und Rottweil

Im Kreis Freudenstadt steht bislang ein Termin fest: am Sonntag, 21.November in Schopfloch. Um weitere Impfmöglichkeiten in der Nähe zu finden, kann man sich auf der Webseite dranbleiben-bw.de informieren.

Der Kreis Rottweil will so schnell wie möglich einen eigenen, regionalen Impfstützpunkt einrichten. Zwei mobile Impfteams des Schwarzwald-Baar-Klinikums sollen direkt neben dem Rottweiler Landratsamt untergebracht werden. Wenn die Landesregierung das Okay gibt und die Kosten übernimmt, könnte der neue Rottweiler Impfstützpunkt schon Anfang nächster Woche loslegen.