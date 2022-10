per Mail teilen

Die Polizei hat zwei Autodiebe in Reutlingen verfolgt. Einer wurde festgenommen. Der andere ist noch auf der Flucht.

Seit längerem ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen mehrerer Autodiebstähle in Süddeutschland. Bei einem Einsatz am Montagabend in Ofterdingen (Kreis Tübingen) haben Beamte zwei Verdächtige bei einem Diebstahl auf dem Gelände eines Autohauses ertappt und sie verfolgt.

Während einer der beiden Männer im gestohlenen Auto auf der B28 in Reutlingen festgenommen wurde, sei der andere mit dem zweiten gestohlenen Auto davongefahren, sagte eine Polizeisprecherin dem SWR.

Mit dem gestohlenen Auto von einem Autohaus in Ofterdingen flüchtete der Mann und entkam der Polizei. (Symbolbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Verfolgungsjagd durch Reutlinger Fußgängerzone

Der Flüchtige habe dabei ein Polizeiauto gerammt und sei mit hoher Geschwindigkeit durch die Reutlinger Innenstadt gefahren. Schließlich sei er in die Fußgängerzone abgebogen. Nach Angaben der Polizei konnten sich zwei Fußgänger nur mit einem Sprung zur Seite retten. Eine 20-jährige Frau verletzte sich dabei leicht. Schließlich stellte der Mann das Auto ab und flüchtete weiter zu Fuß. Die Polizei fahndet weiter nach ihm - bislang ohne Erfolg.