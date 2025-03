In Rottenburg hat sich ein Bulle aus dem Schlachthof befreit und ist dann durch die Stadt getrabt. Polizei und Veterinäramt haben das Tier eineinhalb Stunden verfolgt.

Ein Bulle ist bei der Anlieferung an einen Schlachthof ausgebrochen und in die Innenstadt von Rottenburg (Kreis Tübingen) gerannt. Gegen 8:30 Uhr am Mittwochmorgen wurde die Polizei darüber informiert, dass das Tier durch die Straßen in Rottenburg rennt. Die Beamten haben daraufhin mit mehreren Streifenwagen die Verfolgung des Tiers aufgenommen.

Etwa 90 Minuten lang ging der Einsatz. Der Bulle ist einmal quer durch die Stadt getrabt, auch über den Neckar: erst stadteinwärts, dann durch den Park am Neckarufer, dem Schänzle, und dann wieder zurück in die Innenstadt. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Tier gegen 10 Uhr von einem Tierarzt in einem Innenhof erlegt und anschließend zum Schlachthof zurückgebracht.

Bulle bricht aus: Polizei auf Verfolgungsjagd durch die Stadt - Tier richtet Schaden an

Beim Flüchten hat der Bulle nach Polizeiangaben ein Fahrzeug des Schlachthofs und eine Schranke an einer Kirche leicht beschädigt. Außerdem ist es auf dem Weg zu dem flüchtenden Tier zu einem Unfall eines Streifenwagens der Polizei gekommen. Gegen 8:45 Uhr prallte das Polizeiauto im Bereich Poststraße / Bahnhofstraße gegen eine Laterne, um beim Überholen eines nach links abbiegenden Wagens auszuweichen. Die Polizei schätzt die Schadenssumme auf 15.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Einmal am Neckar entlang und quer durch die Stadt wie hier bei der Kirche St. Moriz in Rottenburg. Wenig später wurde der Bulle von einem Tierarzt erschossen. Irmgard Schmitt

So konnte der Bulle aus dem Schlachthof in Rottenburg ausbüxen

Die Polizei spricht von einem "Bullen". Unklar ist, ob es sich bei dem Tier mit schwarzem Fell um einen kastrierten Ochsen oder einen - häufig aggressiveren - Stier handelt. Er hatte sich am Morgen aus dem Schlachthof in Rottenburg befreit. Der Betreiber des Schlachthofs, Marco Helle, sagte auf Nachfrage des SWR, dass es beim Abladen passiert sei. Eine Seite sei nicht richtig gesichert gewesen, sodass das Rind ausbrechen konnte.

Der privat geführte Instagram-Kanal "deinrottenburg" hatte Fotos und Videoclips veröffentlicht, die zeigen, wie das Tier durch die Stadt trabt. Im Text darunter heißt es: "Auch ihm gefällt es im alten Schlachthof nicht mehr ... #escape". Ob es irgendwelche Zwischenfälle zwischen Passantinnen und Passanten und dem Tier gab, ist nicht bekannt.