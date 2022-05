Mit einem großen Festakt im Park der Psychiatrie in Zwiefalten feiert am Freitag der Verein für Sozialpsychiatrie seinen 50. Geburtstag. Er wurde 1972 gegründet, um Patienten nach ihrer Behandlung weiter zu betreuen. Heute beschäftigt der Verein mit Sitz in Reutlingen rund 200 Mitarbeiter in Wohngruppen, Werkstätten und Pflegeeinrichtungen.