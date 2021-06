Am Dienstag hat sich der Verein für Kindersport in Corona-Zeiten "#BewegtEuch" gegründet. Die Initiative um die Tübinger Ärztin Lisa Federle wird von vielen Prominenten unterstützt.

Ziel des Vereins sei es, die sportlichen Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen in Familien, Schulen und Vereinen zu fördern, so die Vereinsvorsitzende Federle in einer Pressekonferenz in Tübingen. Nachdem man sich in den vergangenen Monaten viel um ältere Mitmenschen gekümmert habe, will man jetzt explizit die jüngere Generation in den Blick nehmen. Schauspieler Jan Josef Liefers erklärte, ihm liege die körperliche und seelische Bewegung am Herzen, nicht nur für seine Kinder. Die Jüngsten hätten während der Pandemie auf so vieles verzichtet, was Spaß macht.

Patenschaften für benachteiligte Kinder und Jugendlichen

Der Verein will außerdem Patenschaften vermitteln, um Kindern aus finanziell schwachen Familien einen Zugang zum Sport zu ermöglichen. Zahlreiche Prominente aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Spitzensport unterstützen die Initiative. Mit dabei sind zum Beispiel Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch (Ski Alpin), Fußballtrainerlegende Ottmar Hitzfeld, Rekordturnerin Elisabeth Seitz und Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek (Nordische Kombination). Biathlon-Olympiasiegerin Magdalena Neuner, Ringer-Weltmeister Frank Stäbler und Diskus-Weltmeister Robert Harting engagieren sich als Botschafter. 29 Prominente hätten sich bereits als Paten bereit erklärt, so Federle weiter.

Corona-Modellprojekt genehmigt

Zum anderen beginnt damit auch das von der Landesregierung genehmigte Modellprojekt "#BewegtEuch – Sicherer Sport". Dieses Projekt will zeigen, wie Sport in der Gruppe für Kinder und Jugendliche unter kontrollierten, sicheren Bedingungen stattfinden kann. Fünf Sportvereine in Tübingen sollen jetzt mit dem Training ohne Einschränkung der Teilnehmerzahl beginnen. Auch Spielformen und Zweikämpfe unabhängig von Alter und Inzidenzwert sind dann möglich. Das gilt auch dann, wenn die Corona-Infektionszahlen wieder steigen sollten. Das Modell wird wissenschaftlich begleitet.

Alarmierende Studie

Grundlage der Initiative von Federle, Liefers und Antwerpes ist eine Studie des Karlsruher Institutes für Technologie (KIT). Danach hätten sich Kinder und Jugendliche während der Corona-Pandemie täglich nur noch 61 Minuten bewegt. Die Folgen seien gravierend: Fettleibigkeit, Diabetes und psychische Störungen.