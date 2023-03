Die Gewerkschaft ver.di ruft ihre Mitglieder wieder zu regionalen Warnstreiks auf. In den Kreisen Tübingen, Reutlingen und Zollernalb gibt es ab Dienstag Demos und Streiks.

Am Dienstag sollen die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in den Kreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb ihre Arbeit niederlegen. Der Warnstreik ist für zwei Tage angesetzt.



Müllabfuhr kommt nicht

Betroffen sind in Reutlingen am Dienstag und Mittwoch neben der städtischen Kinderbetreuung auch die Technischen Betriebsdienste. Dementsprechend fällt nach Angaben der Stadt die Müllabfuhr in verschiedenen Bezirken aus. Haushalte, deren Abfallbehälter die Technischen Betriebsdienste Reutlingen an diesem Tag nicht leeren, können ihren Müll später loswerden: Sie dürfen ihren Abfall bei der nächsten regulären Abfuhr in stabilen Kunststoffsäcken neben ihren Mülleimern bereitstellen.

Die Gewerkschaft Ver.di hat Warnstreiks in der Region Neckar-Alb angekündigt (Symbolbild), picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Stefan Sauer

Briefe an Eltern wegen Streik an Kitas

Auch in den Reutlinger Kindertageseinrichtungen wird am Dienstag und Mittwoch gestreikt. Die betroffenen Eltern sind laut Stadt bereits schriftlich informiert worden.

Schwimmbäder und Büchereien betroffen

In Tübingen bleiben während der Streiktage die Hallenbäder geschlossen - auch für Vereine und Schulklassen. Das Kundenzentrum der Stadtwerke ist weder telefonisch, noch persönlich erreichbar - das betrifft auch das naldo-Abocenter. Bei der Tübinger Stadtbücherei kann man am Dienstag Bücher, Zeitschriften und CDs zurückgeben, denn dafür gibt es einen Automaten. Ausleihen und Recherchieren ist nicht möglich. Am Mittwoch hofft die Stadtverwaltung, in der Hauptstelle der Bücherei einen reduzierten Kundenservice anbieten zu können.

Erzieherinnen fordern mehr Gehalt - und streiken dafür am Dienstag und Mittwoch in Reutlingen dpa Bildfunk Frank Rumpenhorst

Auch die Tübinger Kindertageseinrichtungen sind am Dienstag und Mittwoch jeweils geschlossen oder nur eingeschränkt geöffnet.

Stadtwerke und Jobcenter werden bestreikt

Im Zollernalbkreis hat die Gewerkschaft unter anderem Beschäftigte des Landratsamts, des Jobcenters, der Stadtwerke Balingen und der Stadtverwaltung Albstadt zum Warnstreik aufgerufen.

Kundgebungen in Tübingen und Reutlingen

Neben den Streiks sind auch Demonstrationen angesetzt: am Dienstag in Tübingen an der Karlstraße, am Mittwoch im Bürgerpark in Reutlingen. Mit den regionalen Streiktagen soll der Druck auf die Arbeitgeber vor der letzten Verhandlungsrunde im März nochmals deutlich erhöht werden, so die Gewerkschaft ver.di.

Forderungen der Gewerkschaft

Sie fordert für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen eine Anhebung der Einkommen um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.