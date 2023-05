Busverkehr in Tübingen nahezu lahmgelegt

per Mail teilen

Die Gewerkschaft ver.di hat zu Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe aufgerufen. In Tübingen sind am Freitag viele Verbindungen gestrichen. Auch der Schülerverkehr ist betroffen.

In Tübingen fahren am Freitag fast keine Busse im Stadtverkehr. Die Gewerkschaft ver.di hat in der ersten Runde der Tarifverhandlungen zum Streik bei den privaten Omnibusunternehmen aufgerufen. Ab 9 Uhr soll der Busfahrer-Warnstreik losgehen. Der frühe Schüler- und Berufsverkehr ist somit nicht vom Streik betroffen. Bis auf wenige Ausnahmen gibt es dann keine Verbindungen mehr, teilen die Stadtwerke Tübingen mit.

Notfahrplan zu den Kliniken Tübingen

Auch die Nachtbusse fallen zwischen Freitag und Samstag aus. Für die Kliniken gibt es einen Notfahrplan, sie werden im Halbstundentakt vom Hauptbahnhof aus angefahren. Darüber hinaus gibt es zum Schulschluss zwei Fahrten, die Schülerinnen und Schüler von Waldhäuser-Ost nach Pfrondorf sowie zum Hauptbahnhof bringen sollen.

Shuttle zum Heimspiel der Basketballer "tigers tübingen"

Auch ein Shuttlebus für das Heimspiel der Tübinger Basketballer zur Paul-Horn-Arena ist eingerichtet. Weil auch der Zirkus Krone auf dem Festplatz abends Vorführungen gibt, rechnet die Stadt mit viel Autoverkehr und empfiehlt, alternativ das Fahrrad zu benutzen. Auch zu Fuß gelange man innerhalb von zirka 20 Minuten vom Hauptbahnhof zur Paul-Horn-Arena, so die Stadt.

"Dass der Busfahrer-Warnstreik auf einen Tag mit vielen Veranstaltungen fällt, erschwert die Parksituation vor Ort."

Ver.di enttäuscht: Kein Angebot der Arbeitgeber

In der ersten Runde der Tarifverhandlungen für die rund 9.000 Fahrerinnen und Fahrer der privaten Omnibusunternehmen in Baden-Württemberg mit dem Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO) wurde von den Arbeitgebern kein Angebot vorgelegt.

"Wir sind sehr enttäuscht, dass die Arbeitgeber ohne Angebot zu den Verhandlungen gekommen sind. Wir werden ein Spiel auf Zeit zu Lasten der Fahrerinnen und Fahrer nicht zulassen."

Ver.di fordert eine Erhöhung des Gehalts um mindestens 500 Euro sowie der Auszubildendenvergütungen von mindestens 250 Euro im Monat. Die Friedenspflicht endete am 30. April. Die zweite Verhandlungsrunde ist am 9. Mai.