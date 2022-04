Warnstreik: Bahn- und Busverbindungen können ausfallen

Auf den Nahverkehrsstrecken der Hohenzollerischen Landesbahn HZL kann es am Montag wegen Warnstreiks zu Fahrtausfällen kommen. Wie die Verkehrsgesellschaft SWEG, zu der auch die HZL gehört, mitteilte, kann der HZL-Busverkehr im Bereich Hechingen, Sigmaringen, Reutlingen betroffen sein, ebenso der Bahnverkehr auf allen Linien der Zollernalbbahn. Weil auch die Zugleitstelle in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) betroffen ist, kann der Streik Auswirkungen auf die Schwäbische Alb-Bahn haben. Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte der SWEG zu ganztägigen Streiks aufgerufen, um den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen zu erhöhen. Am Busbahnhof in Gammertingen ist am Montag um 11 Uhr eine Kundgebung geplant.