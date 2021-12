per Mail teilen

Ver.di ruft am Dienstag am Universitätsklinikum Tübingen zu Protesten auf. Die Gewerkschaft fordert eine gerechtere tarifliche Bezahlung für Sozialarbeitende. Sie leisteten einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Therapie im Krankenhaus, so der ver.di Bezirk Fils-Neckar-Alb.