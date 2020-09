Bevor es in die nächste Verhandlungsrunde mit der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände gehen soll, seien am Wochenende auf dem Tübinger Holzmarkt zwei Aktionen geplant, schreibt Verdi in einer Pressemitteilung. Die Gewerkschaft Verdi fordert unter anderem für Erzieherinnen, Polizisten und Straßenbauer knapp fünf Prozent mehr Lohn. Monatlich jedoch mindestens 150 Euro mehr. Außerdem solle es für die Angestellten mehr Entlastung durch zusätzliche freie Tage geben. Zuschläge für Wochenendarbeit müssten steigen. Gerade während der Corona-Einschränkungen hätte der öffentliche Dienst das Land zusammengehalten. Das müsse angemessen anerkannt werden, so Verdi.