Kitas bleiben wegen ver.di-Warnstreiks geschlossen

Die Gewerkschaft ver.di hat ab Dienstag zu zweitägigen Warnstreiks aufgerufen. Auch in der Region bleiben viele Kindergärten und Kitas geschlossen.

In Reutlingen sollen laut ver.di über 40 Kitas geschlossen bleiben. In Tübingen seien viele Kitas ganz geschlossen, andere hätten nur eingeschränkt geöffnet, so die Stadt. Die Gewerkschaft fordert eine bessere Bezahlung. Außerdem soll etwas gegen den Fachkräftemangel und die schwierigen Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen und Erzieher getan werden.

Man wolle mit den Streiks ein Signal an die Arbeitgeber senden, sagte der ver.di-Landesbezirksleiter Martin Gross dem SWR. Er spüre bei den Kita-Beschäftigten Wut und Entschlossenheit. Die Situation in vielen Einrichtungen sei belastend, da es zu wenig Personal gebe.

Erzieher wünschen sich mehr Anerkennung

Erzieher Marco Wanner aus Tübingen möchte, dass seine Arbeit aufgewertet wird. Auch Kita-Erzieher leisteten bereits eine wichtige Grundlage für die Bildung der Kinder. Bildung fange nicht erst im Grundschulalter an.

Marco Wanner wünscht sich mehr Anerkennung für seinen Berufsstand. SWR Stefanie Assenheimer

Eltern haben Verständnis für die Forderungen der Erzieherinnen und Erzieher. SWR-Reporterin Stefanie Assenheimer hat Eltern und Großeltern zum Streik befragt: