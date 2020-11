Verdacht auf sexuelle Übergriffe an der Katholischen Fakultät der Uni Tübingen

Dekanat schreibt mögliche Opfer und Täter an Verdacht auf sexuelle Übergriffe an der Katholischen Fakultät der Uni Tübingen

In der Katholisch-Theologischen Fakultät in Tübingen soll es in den vergangenen zehn Jahren zu sexuellen Grenzverletzungen und zu emotionalem Missbrauch gekommen sein. Das geht aus einem Schreiben des Dekanats hervor, das dem SWR vorliegt.

Demnach hat das Dekanat Hinweise über mögliche Übergriffe erhalten. Man nehme diese Hinweise überaus ernst. Die Betroffenen könnten mit Solidarität, Unterstützung und Aufklärung rechnen, heißt es in dem Schreiben, das sich an Angehörige und Ehemalige der Fakultät wendet. Vorwurf sexueller Mißbrauch: Katholisch-Theologischen Fakultät in Tübingen will schnell aufklären. dpa Bildfunk Harald Tittel Betroffene sollen sich ans Dekanat wenden Aufgrund der Informationen müsse man befürchten, dass von dem sexuellen Fehlverhalten weitere Personen an der Fakultät, vielleicht auch außerhalb der Fakultät betroffen waren oder noch sind, heißt es. Das Dekanat bittet daher alle Betroffenen sich zu melden. Man wolle das Ausmaß der Vorkommnisse erheben und die Vorwürfe gegen einzelne Personen konkretisieren. Angesprochen werden in dem Rundbrief aber nicht nur mögliche Opfer, sondern auch mögliche Beschuldigte. Auch sie sind aufgefordert sich zu melden, um die Vorwürfe aufzuklären, heißt es weiter. Dekanat warnt Täter "Wir warnen sie oder ihn eindringlich davor, ehemaligen KommilitonInnen oder ehemalige KollegInnen auf diese E-Mail hin anzusprechen oder sie gar unter Druck zu setzen. Wir würden dies als einen Tatbestand der Nötigung interpretieren." Dekanat der Katholisch-Theologischen Fakultät in Tübingen Das Dekanat bietet Betroffenen Hilfe und Beratungsgespräche an. Als Vertrauenspersonen stünden in der Katholisch-Theologischen Fakultät die Gleichstellungsbeauftragte sowie der Dekan persönlich für alle Anliegen bereit.