Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Altensteig im Kreis Calw am Donnerstagmittag ist eine Frau ins Krankenhaus gekommen. Die Bewohnerin brachte sich selbst in Sicherheit, erlitt jedoch wahrscheinlich eine Rauchgasvergiftung. Laut Polizei gibt es Hinweise auf eine technische Brandursache. In der Wohnung kamen ein Hund, ein Vogel sowie mehrere Fische in einem Aquarium ums Leben.