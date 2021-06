per Mail teilen

Nach der Sprengung eines Bankautomaten vergangene Woche in Balingen (Zollernalbkreis) geht die Polizei auch von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Während die Täter den Bankautomaten sprengten, schlief daneben ein 43-jähriger Mann. Dessen möglichen Tod nahmen die unbekannten Täter billigend in Kauf, so die Polizei. Sie rechnet allerdings nicht mit schnellen Ermittlungserfolgen und sucht weiter nach Zeugen.