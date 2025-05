In der Reutlinger Innenstadt gilt in der Regel Tempo 40. Zwei Autofahrer haben die Geschwindigkeit deutlich überschritten. Sie lieferten sich laut Polizei ein Autorennen.

Zwei junge Autofahrer sind am Montagabend mit 85 Stundenkilometer durch die Reutlinger Innenstadt gerast, das teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie ermittelt gegen die beiden Männer, die sich wohl ein verbotenes Autorennen geliefert haben. Die beiden Autofahrer waren einer Zivilstreife aufgefallen.

Mit Tempo 180 vor Polizei geflohen

Die Polizisten mussten an einer Ampel in der zweispurigen Karlstraße anhalten - und zwar hinter zwei nebeneinanderstehenden Autos. Als die Ampel auf Grün schaltete, beschleunigten die beiden Fahrer auf mindestens 85 Stundenkilometer, obwohl dort nur 40 erlaubt sind. An der nächsten Ampel habe sich die Szene wiederholt. Die Polizei folgte einem der Fahrer, der anschließend mit Tempo 180 auf die Bundesstraße Richtung Stuttgart raste. In Metzingen konnte der Fahrer gestoppt werden.

Der junge Mann hatte vermutlich Drogen genommen, so die Polizei. Später wurde auch der zweite Fahrer ausfindig gemacht.