per Mail teilen

Unter strenger Einhaltung der Coronaverordnungen kann man an diesem Wochenende noch etwas erleben. Beispielsweise einen historischen Spaziergang durch Reutlingen machen, einen Solo-Abend im Theater Lindenhof oder das Figurentheater in Rottenburg besuchen.

Zu einem historischen Abendspaziergang in Reutlingen lädt am Samstag Stadtführerin Elke Stenneken ein. Sie bringt Licht ins dunkle Reutlingen des Mittelalters und durchleuchtet dabei die Geschehnisse zur Zeit der Tor- und Turmwärter. Treffpunkt ist um 18:30 Uhr am Reutlinger Heimatmuseum. Wer Interesse hat, muss sich beim Kulturamt anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Abendspaziergang kostet 3 Euro. Es besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

"Einwandfrei Manfred" im Theater Lindenhof

Im neuen Ein-Mann-Stück des Theaters Lindenhof in Melchingen steht das Grundgesetz im Zentrum. Der Aussteiger Manfred wird engagiert, um vor Schulen, Firmen und Vereinen Vorträge über den Inhalt der Gesetzespassagen zu halten. Klingt trocken, ist es aber nicht. "Einwandfrei Manfred" ist ein kabarettistischer Solo-Abend. Am Samstag um 20 Uhr ist Premiere in der Scheune des Theater Lindenhof. Karten gibt es auch online. Während der Veranstaltung besteht Maskenpflicht.

Halloween in Rottenburg

Das Theater am Torbogen in Rottenburg (Kreis Tübingen) feiert Halloween. Am Samstag werden ab 17 Uhr die Fackeln verteilt. Nach einem schaurigen Lauf durch dunkle Gassen gibt es für alle Monster, Geister und Gespenster eine kleine Stärkung. Um 18 Uhr kommt das Figurentheater "hands & cOmpagnie" aus Stuttgart mit dem Stück "Der Zauberer von Oz". Der Eintritt kostet 10 Euro und ist für Kinder ab drei Jahren.

... und gleich nochmal Theater im Torbogen in Rottenburg

Wer sitzt da im Wald und heult? Die kleine Eule. Die Waldbewohner versuchen sie zu beruhigen. Beim Figurentheater im Rottenburger Theater am Torbogen werden die Figuren zum Leben erweckt. Das Stück "Heule Eule" ist für Kinder ab zwei und beginnt am Sonntag um 15 Uhr. Der Eintritt: 6 Euro. Das Theater ist mit einer modernen Lüftungsanlage ausgestattet und nach den Coronaverordnungen eingerichtet.

Die "Heule Eule" aus dem Figurentheater in Rottenburg Theater am Torbogen Rottenburg

Führung durch die Ausstellung in Hausen ob Verena

Zur letzten Sonntagsführung der Ausstellung "Christian Landenberger – Landschaftsimpressionen und Figurenkompositionen" lädt die Kunststiftung Hohenkarpfen ein. Der bedeutende süddeutsche Impressionist Landenberger gilt als Begründer der schwäbischen Freilichtmalerei. Die Führungen in der Kunststiftung Hohenkarpfen in Hausen ob Verena (Kreis Tuttlingen) beginnen um 17 Uhr und um 17:45 Uhr.