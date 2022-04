Fidelisjahr der Stadt Sigmaringen mit vielen Veranstaltungen

Am Sonntag, 24.4.22, vor 400 Jahren wurde der Heilige Fidelis von Sigmaringen ermordet. Die Stadt widmet dem Kapuzinerpater und Stadtpatron deshalb ein Fidelisjahr mit vielen Veranstaltungen. Deshalb wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Samstag in der Sigmaringer Stadthalle über Fidelis Engagement für die Armen sprechen. Am Sonntag gibt es den ersten von mehreren Festgottesdiensten. Höhepunkt ist dann eine Musicalpremiere am 29. April. Das Bezirkskantorat Sigmaringen erzählt die Geschichte des Heiligen Fidelis musikalisch. Am 1. Mai wird der Kapuzinermönch und Märtyrer mit einer Prozession geehrt. Auch eine Ausstellung im Staatsarchiv und eine App der Touristinfo drehen sich um Fidelis von Sigmaringen. Er wurde 1622 nach einer Predigt erschlagen. Fidelis wollte Reformierte für die katholische Kirche gewinnen.