Donald Trump und Herausforderer Joe Biden liefern sich bei der US-Wahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Laut dem Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen profitiert Trump von der Polarisierung der Gesellschaft.

Der knappe Ausgang der Präsidentschaftswahl ist für den Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen ein Zeichen dafür, dass der klassische Journalismus viele Wähler nicht mehr erreicht hat. Trump profitiere sehr von der Polarisierung der Gesellschaft in den USA, sagte Pörksen im SWR. Seine Anhänger hielten um jeden Preis zu ihm ohne Blick darauf, wie er zum Beispiel die Corona-Pandemie gemanagt habe beziehungsweise nicht gemanagt habe, so der Medienwissenschaftler.

Noch ist es offen: Gewinnt der Republikaner Donald Trump und bleibt Präsident, oder löst ihn der Demokrat Joe Biden ab? Für die Antwort darauf braucht es noch etwas Geduld. Denn auch wenn sich Amtsinhaber Trump schon am Mittwoch zum Sieger erklärt hat, müssen noch in einigen Staaten Wählerstimmen gezählt werden. Wir haben am Mittwoch mit einem Spezialisten für amerikanische Außenpolitik gesprochen. Thomas Gijswijt von der Universität Tübingen im Interview:

Warum ist das Ergebnis noch nicht eindeutig?

Die Umfragen hatten ein klareres Bild gezeigt, als es nun eingetroffen ist. Wie wir sehen, wird die Wahl 2020 wieder ganz knapp ausfallen. Und man muss dazusagen: Unsere Wahrnehmung von Donald Trump ist eine andere als die in Amerika. Wir in Deutschland haben ein Bild von Trump als Chaos-Präsident, der nur Skandale macht und auch in der Corona-Krise keine gute Figur gemacht hat. In den USA ist das nicht so eindimensional.

Wer hat Ihrer Einschätzung nach dieses Mal nicht gewählt oder nicht so gewählt, wie es die Wahlforscher vorausgesehen haben?

Mich hat überrascht zu sehen, dass Donald Trump dieses Jahr wohl viel mehr Hispanics in Florida oder Texas erreicht hat als vor vier Jahren. Das könnte auch noch zum Beispiel in einem Staat wie Nevada wichtig werden, wo das Wahlergebnis auch ganz knapp wird. Meiner Beobachtung nach haben mehr Frauen nicht für Trump gestimmt. Er scheint aber seine Unterstützung bei den Männern, vor allem bei den weißen Männern, behalten zu haben.

Und das trotz der Skandale gegenüber der Umwelt, gegenüber Afroamerikanern und in der Außenpolitik? Wie erklären Sie sich die vielen Stimmen für Donald Trump?

Das Land ist tief gespalten. Beide Parteien haben Politik zu einer Art Kriegsführung gemacht. Auch die Medienlandschaft ist sehr polarisiert. Viele Trump-Anhänger leben in ihrer eigenen Filterblase und glauben eins zu eins, was Fox News berichtet oder Trump twittert. Und so kann es durchaus sein, dass Donald Trump der Präsident der USA bleibt. Wirtschaftlich hatte er starke Argumente: Bis zur Corona-Krise brummte die Wirtschaft. Das haben viele Wähler nicht vergessen und das rechnen sie Trump an. Daher steht er in Umfragen recht gut da.

In diesem Jahr haben sehr viele per Brief gewählt. Die Auswertung der Briefwahlstimmen könnte das Ruder noch herumreißen und Joe Biden zum Sieg verhelfen. Noch wird ausgezählt ...

Ja, es bleibt spannend. In Wisconsin haben wir gesehen, dass ein Trump-Vorsprung tatsächlich in einen Biden-Vorsprung umgewandelt wurde, weil ein ganzer Satz an Briefwahlstimmen reinkam. Es ist wahrscheinlich, dass das in Michigan und in Pennsylvania auch passieren wird. Ob das reichen wird, ist im Moment noch nicht abzusehen. Es wird noch dauern. In Pennsylvania kann es noch tagelang dauern. Und wenn es sehr eng wird, hat Donald Trump schon angekündigt, die Briefwahl anzufechten.

Welche Möglichkeiten hat Trump?

Er hat rechtliche Möglichkeiten. In Pennsylvania gab es schon vor der Wahl verschiedene Gerichtsurteile. Die Republikaner werden versuchen, die Auszählung der Briefwahl zu begrenzen. Ob sie damit Erfolg haben werden, ist fraglich.

Welche Auswirkungen hätte denn eine weitere Amtszeit von Donald Trump auf die US-amerikanischen Beziehungen zu Europa und Deutschland?

Die Eiszeit würde sich fortsetzen. Ich sehe da wenig Hoffnung auf Verbesserungen. Es würde eher schlimmer werden. Ich kann mir vorstellen, dass Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit sogar noch weitergehen würde, indem er zum Beispiel die Handelspolitik mit Deutschland verschärft oder die amerikanische Unterstützung der Nato weiter untergräbt. Wie weit er damit gehen würde, ist natürlich nicht vorherzusagen. Aber ich bin mir sicher: Die eisigen Beziehungen würden noch stärker erkalten.